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Сенцов собрался вернуться в Крым на танках 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Фото: РИА Новости
Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса. Трансляцию его пресс-конференции ведет «Радио Свобода» на YouTube.
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально. Он намерен жить в Киеве, куда уже прибыла его дочь.
Также режиссеру задали вопрос, готов ли он приехать в Донбасс для операции по освобождению пленных, как это делала бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко, также отбывавшая заключение в России. «Как и в Крым — только на танках», — ответил он.
Ранее в сентябре о желании продолжать борьбу за возвращение Крыма Украине заявил крымский активист Владимир Балух, который был передан Киеву вместе с Сенцовым.
Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».
В августе 2015 года суд в России приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Украина , Владимир Балух , Олег Сенцов , Надежда Савченко , ФСИН , Верховная Рада , радио "Свобода" , Республика Крым
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