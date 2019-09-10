Сенцов собрался вернуться в Крым на танках

Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально. Он намерен жить в Киеве, куда уже прибыла его дочь.

Также режиссеру задали вопрос, готов ли он приехать в Донбасс для операции по освобождению пленных, как это делала бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко , также отбывавшая заключение в России. «Как и в Крым — только на танках», — ответил он.

Ранее в сентябре о желании продолжать борьбу за возвращение Крыма Украине заявил крымский активист Владимир Балух , который был передан Киеву вместе с Сенцовым.

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Вместе с ним на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».