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Новая глава ЕК хочет ускорить ассоциацию с Украиной 

Газета.Ru + ещё 7 41 минуту назад
Новая глава ЕК ускорит ассоциацию с Украиной
Фото: Reuters
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачу по ускорению ассоциации с Украиной, а также с Грузией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как известно, вопросы расширения, в том числе программы сотрудничества и помощи Украине, в новом составе Еврокомиссии, которая начнет работать в ноябре 2019 года, будет курировать кандидат от Венгрии Ласло Троксаньи.
По словам главы Еврокомиссии, Троксанье, кроме соглашения об ассоциации, также нужно будет в ускоренном режиме реализовать создание всеобъемлющих зон свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдавией.
Кроме того, она заявляет, что ему надо будет также стремиться к углублению отраслевого сотрудничества с этими странами.
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В мире , Украина , Энергетика , Еврокомиссия , Грузия
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