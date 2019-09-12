Проникшую в имение Трампа китаянку осудили в США

Китаянку признали виновной в проникновении в поместье Трампа

Китаянка Чжан Юйцзин признана виновной в незаконном проникновении на территорию поместья Трампа судом Южного округ штата Флорида. Присяжные также вменили женщине предоставлении ложной информации сотрудникам Секретной службы США

Приговор женщине вынесут в конце ноября, ей может грозить тюремный срок до шести лет. Чжан Юйцзин отказалась от адвоката и представляла в суде свои интересы сама, сообщает телеканал CNN. В ряде случаев она заявила, что просто не понимала сути происходящего.

Женщина не без труда говорила на английском, иногда прибегала к услугам переводчика. Но представители прокуратуры обратили внимание, что при себе на тот момент у китаянки были устройство для обнаружения скрытых видеокамер, флешка с вредоносным программным обеспечением, несколько тысяч долларов наличными.

Присяжные основывались на свидетельских показаниях представителей Секретной службы, которые заявили, что Чжан Юйцзин дезинформировала их насчёт своего визита в поместье Мар-а-Лаго. В качестве аргумента были продемонстрированы электронные сообщения из переписки китаянки с неким знакомым, который не советует ей ходить в поместье Трампа.

Происшествие случилось 30 марта, Чжан Юйцзин обманула охрану поместья, сказав, что является родственницей одного из членов одноимённого закрытого клуба.

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