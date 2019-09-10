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Китай сделал Германии жесткое представление из-за заявления по Гонконгу 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Китай отчитал Германию за Гонконг
Фото: РИА Новости
Китайские власти считают неприемлемой позицию главы МИД ФРГ Хайко Мааса по Гонконгу и направили по данному поводу германской стороне жесткое представление. Об этом заявила во вторник официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.
"Китайская сторона выражает резкое недовольство по поводу того, что германское правительство позволило радикалам из Гонконга посетить ФРГ <…> Более того, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, как выяснилось, еще и общается с этими людьми. Мы выражаем по данному поводу решительный протест и недовольство. Мы уже направили в связи с этим Берлину жесткое представление", — сообщила она на регулярном брифинге.
Дипломат подчеркнула, что любое вмешательство в дела Гонконга будет рассматриваться как посягательство на суверенитет КНР.
30 августа Маас на полях неформальной встречи глав МИД 28 стран Евросоюза заявил, что жители Гонконга имеют право устраивать манифестации и таким образом выражать свое мнение. В то же время он уточнил, что при этом важно избегать дальнейшей эскалации напряженности.
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Комментарии
В мире , Азия , Европа , Хуа Чуньин , МИД , ЕС , Германия , Гонконг , Китай
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