Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: главу Сената Испании заподозрили в плагиате 

ТАСС + ещё 1 43 минуты назад
Главу Сената Испании заподозрили в плагиате
Фото: globallookpress.com
Председатель испанского Сената (верхняя палата парламента) Мануэль Крус мог прибегнуть к плагиату при составлении своего пособия по философии. Об этом сообщила во вторник газета ABC.
По ее информации, речь идет об учебнике "Современная философия", который был опубликован в 2002 году и переиздан в 2010 году. Главу Сената, который также является преподавателем университета, заподозрили в том, что он задействовал в своем пособии целые параграфы работ не менее девяти авторов, не ссылаясь на них и не закавычив их слова.
Как пишет издание, всего в пособии выявлено не менее 15 случаев плагиата. Так, Крус мог задействовать в своем учебнике труды итальянских философов Николы Аббаньяно (1901-1990) и Джанни Ваттимо, а также других мыслителей.
Сам председатель испанского Сената пока данную информацию не комментировал.
68-летний Мануэль Крус занял пост главы верхней палаты парламента в мае текущего года.
ТАСС: последние новости
Денисова считает, что очередной обмен между Москвой и Киевом может произойти до конца года Денисова считает, что очередной обмен между Москвой и Киевом может произойти до конца года Telegraph: Джонсон не исключает нарушения закона для выхода из ЕС в срок Telegraph: Джонсон не исключает нарушения закона для выхода из ЕС в срок Трамп заявил, что не знает об истории с предполагаемым вывозом разведкой США агента из РФ Трамп заявил, что не знает об истории с предполагаемым вывозом разведкой США агента из РФ
Комментарии
В мире , Европа , Испания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценен возможный ущерб от работы шпиона США в России
Оценен возможный ущерб от работы шпиона США в России564
За Украину воевали боевики с Кавказа
За Украину воевали боевики с Кавказа21
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17
Умерла журналистка, переломившая дело о крушении МН-17133
«Что хорошего тварь»: переписка сестер Хачатурян с отцом
«Что хорошего тварь»: переписка сестер Хачатурян с отцом28
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину
Мальчик случайно нашел пропавшую 27 лет назад женщину15
Видео
Как работает реверс двигателей в самолете
04:27
Как работает реверс двигателей в самолете
Наука и техника
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
00:57
Джонсон объявил о прекращении работы парламента
В мире Европа
Тимати удалил резонансный клип про Москву
01:46
Тимати удалил резонансный клип про Москву
Шоу-бизнес
Украина сделала заявление об обмене заключенными
09:06
Украина сделала заявление об обмене заключенными
В мире Украина
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
00:57
У МИД Болгарии и болгар разное отношение к России
В мире Европа
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
01:21
Сбегут в Питер: когда поженятся Бондарчук и Андреева
Другое
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
00:51
Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу
В мире Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
02:17
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
Кавказ В мире
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
02:37
Странные совпадения: как «сработал» на выборах Facebook
Интернет Наука и техника
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
00:30
«Ямщик, в Москву!»: блогеров возмутил Билан в Самаре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение