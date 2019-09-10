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Стали известны кураторы обмена между Россией и Украиной 

Lenta.ru 1 час назад
Названы кураторы обмена между Россией и Украиной
Фото: РИА Новости
Россия и Украина создали рабочие группы для организации обмена заключенными между странами. Подробности этого факта рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
По словам Денисовой, российскую группу возглавил зампред правительства Дмитрий Козак, а украинскую — помощник президента Андрей Ермак. По ее словам, именно через них в основном обсуждались параметры обмена.
Омбудсмен также добавила, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не входил в рабочую группу и причастности к обмену не имеет.
Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».
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В мире , Политика , Украина , Людмила Денисова , Григорий Березкин , Виктор Медведчук , Андрей Ермак , Дмитрий Козак
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