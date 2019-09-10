Названы кураторы обмена между Россией и Украиной

Стали известны кураторы обмена между Россией и Украиной

По словам Денисовой, российскую группу возглавил зампред правительства Дмитрий Козак , а украинскую — помощник президента Андрей Ермак . По ее словам, именно через них в основном обсуждались параметры обмена.

Омбудсмен также добавила, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не входил в рабочую группу и причастности к обмену не имеет.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».