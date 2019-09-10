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Мужчина женился на женщине с мертвым мозгом 

Lenta.ru 50 минут назад
Мужчина женился на женщине с мертвым мозгом
Фото: Wang's family
На Тайване мужчина женился на возлюбленной после того, как у нее констатировали смерть мозга. Об этом сообщает AsiaOne.
22 августа женщина по имени Ван попала в ДТП. Ее мотоцикл столкнулся с автомобилем, который совершал запрещенный поворот. Через три дня врачи констатировали у Ван смерть мозга. После этого ее жизнедеятельность поддерживалась искусственно.
Женщина планировала выйти замуж за своего давнего партнера, которого звали Линь. Хотя их отношения продолжались 11 лет, они не могли заключить брак из-за возражений родителей Ван. Линь заслужил их одобрение лишь незадолго до аварии.
Импровизированную свадьбу устроили прямо в больничной палате. На глазах плачущих родственников жених надел кольцо невесте, которая лежала в фате и такой, как у него, красной футболке. После этого женщину отключили от аппарата жизнеобеспечения.
12 органов Ван, в том числе ее сердце, печень, роговицы глаз, кровеносные сосуды и кожу, пожертвовали нуждающимся.
«Это дает возможность спасти других людей, — пояснила мать женщины. — Таким образом она сможет остаться на Земле и смотреть, как растут ее дети».
В августе сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжо женщина умерла во время свадебной церемонии, которую устроили в больнице. Смерть невесты прервала церемонию за несколько минут до того, как пару объявили мужем и женой.
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