Королева Великобритании одобрила закон об отсрочке Brexit

Разогнала парламент, запретила Brexit: на что способна королева

Елизавета II подписала закон об отсрочке Brexit, который был принят оппозицией вопреки стараниям Бориса Джонсона . При этом она ранее согласилась и с планами самого премьера приостановить работу парламента. Королева, всегда сторонившаяся политической жизни, стала играть более активную роль в связи с выходом Великобритании из Евросоюза . Полномочия монарха велики, но в связи с тем, что в королевстве нет конституции, они находятся в «серой зоне».

Закон об отсрочке выхода Великобритании из ЕС был одобрен королевой. Предполагается, что новая инициатива не допустит «жесткого» варианта Brexit, который может негативным образом отразиться на британской экономике.

Одобренные меры предполагают, что в случае, если Лондон не достигнет соглашения с Евросоюзом об условиях будущего сотрудничества сторон к 19 октября текущего года, правительство Джонсона должно будет попросить об очередной отсрочке выхода из союза — теперь уже до 31 января 2020 года.

Несмотря на то что одобрение законов — обычная практика королевы как главы государства, эксперты и СМИ отмечают, что роль монарха существенно повысилась во время «борьбы за Brexit».

«Битва за выход Великобритании из Европейского союза потрясла некоторые из самых сакральных институтов страны. Brexit доминировал в политических дебатах, парализовал парламент, боролся против тори, против лейбористов и угрожал целостности союза. Затем, в конце прошлого месяца он дошел и до королевы», — пишет обозреватель журнала Politico Эмилио Кассаличио.

Автор статьи отмечает, что 93-летняя королева — один из самых «неполитизированных» монархов, которая провела на троне 60 лет, придерживаясь «нейтральной и институциональной роли».

Между тем, власть королевы в Великобритании велика. Как отмечает Foreign Policy, в реальности у Елизаветы II «тонны» полномочий.

«Она может отказаться дать свое согласие на принятие любого закона, блокируя его, по аналогии с президентским вето в Соединенных Штатах. Она назначает премьер-министра. Она может сделать любого гражданина пожизненным пэром, предоставив ему постоянное место в палате лордов», — утверждается в материале.

Юридически король или королева, действительно, могут отвергнуть любой закон, который прошел через обе палаты британского парламента — общин и лордов. Правда, последний раз такое случалось в 1707 году. Тогда королева Анна отказалась подписывать билль о шотландской милиции. Ее министры посоветовали ей отклонить закон, так как боялись, что формируемые подразделения не будут лояльны Англии.

Королева обычно утверждает премьер-министра, выбранного партией-победительницей. Но теоретически она опять же может выбрать для этой роли любого человека. Однако и такое уже давно не случается.

При этом в ситуации с Brexit королева попыталась найти определенный баланс. С одной стороны, она приняла аргументы премьер-министра Бориса Джонсона, который попросил ее о приостановке парламента, с другой — прислушалась и к доводам его противников в том же самом парламенте и подписала закон об отсрочке.

Правда, в случае с Джонсоном большого поля для маневра у монарха не было. Как отмечает обозреватель Politico Кассаличио, «традиция диктует» королеве откликнуться на просьбу премьера. Однако, пишет автор, так как в стране «нет написанной конституции, роль королевы в общественной жизни и то, что на самом деле означают ее церемониальные полномочия, находятся в серой зоне».

Неясно, что в реальности королева думает о Джонсоне, однако как стало известно, во время ее первой встречи с премьером она дала понять, что понимает его положение. «Я не знаю, почему кто-то хочет эту работу», — эти слова она, по утверждению приближенных, произнесла после встречи с новым главой кабмина.

Королева пользуется авторитетом в обществе, и к ее словам прислушиваются представители политических элит.

При этом она сама не скрывает негативного отношения к сегодняшней британской политической элите. На такие мысли ее подвигла как раз ситуация с Brexit, писала ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источник в королевском дворце. «Мне кажется, что она испытывает неподдельное беспокойство. Я слышал, как она говорила, что разочарована тем, что нынешние политики неспособны правильно управлять страной», — заявил источник во дворце, обладающий «безупречной репутацией».

По словам собеседника издания, о своем разочаровании королева говорила еще летом 2016 года на закрытом мероприятии, которое прошло вскоре после отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона из-за неудачного для него референдума по Brexit в 2016 году.

«Она выразила свое недовольство и разочарование качеством политического руководства, и за прошедшее время это разочарование только усилилось», — добавил источник. Как констатирует The Sunday Times, было одно из самых резких политических заявлений, которые королева сделала за весь период своего 67-летнего правления.

Правда, это не первый случай, когда королева беспокоится за политическое будущее страны в момент серьезных вызовов для Великобритании. В 2000 году в своей книге «Королева и Ди: Нерассказанная история» эксперт по британскому Королевскому двору Ингрид Сьюард писала, что при правлении Маргарет Тэтчер королева выражала опасения за будущее Британского содружества.

Все происходило из-за разницы политических подходов: «Их разногласия проникли в политику: в то время как королева искренне верила в компромисс и уступку, миссис Тэтчер руководствовалась раскаленным светом ревности, который не принимал [компромиссов]», — писала автор книги.