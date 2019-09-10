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США призвали Россию помочь со стандартами ИКАО для выявления террористов 

РИА Новости + ещё 3 46 минут назад
США призвали Россию помочь с выявлением террористов
Фото: © AP Photo / Raqqa Media Center
Замгоссекретаря США Джон Салливан призвал Москву помочь в разработке стандартов ИКАО для выявления потенциальных террористов на авиатранспорте, говорится в распространенном в понедельник сообщении госдепартамента.
Встреча координаторов российско-американского диалога по контртерроризму прошла в понедельник в Вене под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана.
"Заместитель госсекретаря отметил необходимость дальнейших санкций против филиалов ИГ* по линии ООН, продолжения работы по пресечению финансирования террористов. Замгоссекретаря также призвал Россию поддержать усилия США по разработке стандартов Международной организации гражданской авиации (ICAO) об использовании информации о пассажирах, чтобы не допустить угроз коммерческой авиации со стороны террористов", — сказано в документе.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Комментарии
В мире , США , Олег Сыромолотов , Джон Салливан , ООН , Госдеп США
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