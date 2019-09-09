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У детской больницы в Донецке нашли бомбу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
У детской больницы в Донецке нашли бомбу
Фото: РИА Новости
В Калининском районе города Донецк возле детской больницы обнаружили взрывоопасный предмет, саперы МЧС ДНР обезвредили его, заявил источник в силовых структурах.
«В экстренные службы поступил звонок с сообщением о том, что жители обнаружили по улице Владычанского взрывоопасный предмет. Место было оцеплено, сразу же прибыли саперы МЧС. По информации, которой располагаем мы, взрывоопасный предмет был обезврежен на месте. Все это происходило в районе детской больницы», — передает его слова РИА «Новости».
Информации о типе взрывного устройства нет.
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В мире , Конфликты , Украина , МЧС , РИА Новости , Донецк
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