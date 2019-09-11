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Зеленский прокомментировал фотографию главы своего офиса в наручниках 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Зеленский отреагировал на фото Богдана в наручниках
Фото: Reuters
Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал фотографию главы своего офиса Андрея Богдана, которая была сделана на Лазурном берегу. Об этом сообщает "Укринформ".
Как отмечается, во вторник, 10 сентября, Богдан выложил в фейсбуке шуточную фотографию. На кадре видно, как на него надели наручники, а один из правоохранителей приставил к его голове пистолет.
Андрей Богдан/Facebook
Причем, согласно СМИ, этот снимок был сделан в День независимости Украины, на торжественных мероприятиях которого он не присутствовал.
Зеленский отметил, что Богдан за пару дней до поездки в Сен-Тропе ушел в отпуск и был приглашен на свадьбу друга.
Президент подчеркнул, что он позвонил главе офиса и сказал, что тот не прав.
"Как один из реальных мощных людей во власти он не имеет права на День независимости своей страны в Сен-Тропе гулять", — пояснил Зеленский.
Причем, отвечая на вопрос, нарушил ли Богдан своими действиями украинское законодательство, глава государства добавил, что не все меряется законами.
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Комментарии3
В мире , Украина , Андрей Богдан , Владимир Зеленский
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