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Болгария задержала главного «русофила» за шпионаж 

Lenta.ru + ещё 20 24 минуты назад
Болгария задержала главного «русофила» за шпионаж
Фото: Reuters
Власти Болгарии задержали главу некоммерческой организации «Русофилы» Николая Малинова по подозрению в шпионаже в интересах России. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет болгарская газета «Дума» со ссылкой на генерального прокурора Сатира Цацарова, Малинова отпустили под подписку о невыезде после того, как предъявили ему обвинения. Его обвиняют в причастности к схеме по отмыванию денег, через которую к тому же велась работа, угрожающая национальной безопасности. Также был задержан секретарь «Русофилов» Юрий Борисов, но его допрашивали как свидетеля и обвинений не предъявили.
По данным следствия, Малинов передавал секретные сведения российским организациям, которые пытаются целенаправленно повлиять на национальную политику Болгарии. В их числе издание называет Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" и Российский институт стратегических исследований, директором которого является Леонид Решетников. Решетникову запрещен въезд в Болгарию.
Официальных комментариев от российской стороны пока не поступало. У себя в Facebook на инцидент отреагировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Крайне тревожные новости приходят из Болгарии. Серия задержаний, допросы и обвинения в "шпионаже" в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией. Отлично знаю многих из этих людей», — написал он.
Косачев добавил, что неоднократно сотрудничал с «Русофилами» по общественным проектам и пообещал «разбираться и решительно защищать по всем линиям — дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической».
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Комментарии
В мире , Юрий Борисов , Леонид Решетников , Константин Косачев , РИСИ , Совет Федерации , Болгария
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