Трамп отреагировал на эвакуацию шпиона из России

Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона

По его словам, ему ничего неизвестно об истории про информатора США в России.

Трамп также добавил, что видел заявление ЦРУ на этот счет и поддерживает его.

До этого стало известно, что в ЦРУ не стали отрицать сам факт произошедшего, но назвали спекуляцией заявления о том, что операция по эвакуации американского шпиона была проведена из-за опасений в том, что Трамп может случайно поспособствовать разоблачению источника.

Ранее сообщалось, что США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году.