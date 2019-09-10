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Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации из России шпиона 

Газета.Ru + ещё 25 47 минут назад
Трамп отреагировал на эвакуацию шпиона из России
Фото: AP
Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, ему ничего неизвестно об истории про информатора США в России.
Трамп также добавил, что видел заявление ЦРУ на этот счет и поддерживает его.
До этого стало известно, что в ЦРУ не стали отрицать сам факт произошедшего, но назвали спекуляцией заявления о том, что операция по эвакуации американского шпиона была проведена из-за опасений в том, что Трамп может случайно поспособствовать разоблачению источника.
Ранее сообщалось, что США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году.
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В мире , США , Дональд Трамп , ЦРУ
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