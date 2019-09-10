Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации американского шпиона» из России

«Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю», — передает ТАСС ответ Трампа на просьбу прокомментировать утверждение CNN.

В свою очередь официальный представитель ЦРУ США Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании неточной. «Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны», — отметила она.

«Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны», — добавила Брамелл.

Распространенные телекомпанией данные «ставят под угрозу жизни» людей, добавила Гришэм, не поясняя, кого именно она имеет в виду.