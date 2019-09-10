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Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации американского шпиона» из России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 36 10 часов назад
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение телекомпании CNN об «эвакуации» из России американского агента, якобы работавшего в российском правительстве в 2017 году.
«Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю», — передает ТАСС ответ Трампа на просьбу прокомментировать утверждение CNN.
В свою очередь официальный представитель ЦРУ США Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании неточной. «Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны», — отметила она.
«Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны», — добавила Брамелл.
Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм подчеркнула, что репортаж «не просто неточен».
Распространенные телекомпанией данные «ставят под угрозу жизни» людей, добавила Гришэм, не поясняя, кого именно она имеет в виду.
Накануне американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков. В МИД подчеркнули, что «такого бреда CNN еще не придумывала».
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В мире , Видео , США , Стефани Гришэм , Дональд Трамп , МИД , Правительство РФ , ЦРУ , Администрация США , ИТАР-ТАСС
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