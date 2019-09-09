Освобожденный украинец рассказал о конспиративной квартире в Москве

Крымско-татарский активист Эдем Бекиров перед отправкой в Киев в рамках обмена заключенными две недели провел в конспиративной квартире в Москве . Об этом сам Бекиров сообщил в интервью изданию «Крым. Реалии».

Мужчина рассказал, что 27 августа суд в Симферополе отпустил его из СИЗО под обязательство о явке. После этого, ничего не поясняя, его отвезли в аэропорт на рейс в Москву.

«Я спросил еще, есть ли у меня выбор не лететь туда. Мне сказали, что об этом даже речи быть не может, выбора у меня нет», — добавил он.

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«В Москве опять встретил автобус и отвез на конспиративную квартиру. Где она была, что это за место — я так и не понял», — отметил активист.

По словам Бекиева, в этой квартире он провел две недели, а про обмен заключенными узнал из телевизора.

Ранее 9 сентября стало известно о поручении президента Украины Владимира Зеленского продолжить работу над дальнейшими обменами пленными с Москвой. Помощник украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что в России в заключении находится «несколько сотен людей», которых Киев намерен вернуть в кратчайшие сроки.