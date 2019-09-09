Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным

«За тот срок, который я вижу, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов», — сообщил он.

По словам Ермака, «тон во время переговоров никто не повышал». Он добавил, что во время переговоров Россия не пыталась менять тактику поведения и не пробовала добавлять в переговорный процесс других людей. Сложности, возникающие в процессе освобождения людей, касались «исключительно юридических процедур».

Также Ермак опроверг причастность главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кума Путина Виктора Медведчука к переговорам. Он заявил, что освобождение украинских заключенных является исключительной заслугой Зеленского.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».