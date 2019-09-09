Несколько сотен силовиков охраняют ЦИК Абхазии

Около двух сотен сотрудников силовых структур стянуты к зданию ЦИК Абхазии в центре Сухума, передаёт корреспондент РИА Новости.

Они охраняют здание, где продолжается подсчёт голосов избирателей во втором туре выборов президента Абхазии.

Машины милиции перекрывают подъезды к ЦИК по улице Конфедератов. На входе в здание стоят ряды сотрудников милиции и СОБР. Рядом с ними неорганизованные группы милиционеров, сотрудников КГБ и военных, они обсуждают друг с другом и с подходящими прохожими политическую ситуацию в республике.

Примерно в километре от этого места в штабе оппозиционной партии "Амцахира" собрались несколько сотен сторонников ее кандидата Алхаса Квицинии, которые ждут объявления его позиции по итогам второго тура. Ранее руководитель штаба Беслан Эшба заявил РИА Новости, что они не признают победу президента Рауля Хаджимбы.