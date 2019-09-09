СССР видел в Польше угрозу накануне войны

СССР видел в Польше угрозу накануне Второй мировой войны

Польша рассматривалась советскими военными специалистами в качестве одной из основных угроз СССР перед Второй мировой войной, об этом свидетельствуют уникальные рассекреченные архивные материалы, обнародованные министерством обороны РФ

Минобороны на своем сайте открыло новый мультимедийный портал "Хрупкий мир на пороге войны", посвященный событиям кануна и начального периода Второй мировой войны. В числе рассекреченных документов — служебная записка начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова Народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову от 24 марта 1938 года. В ней содержится оценка военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков.

Минобороны отмечает, что степень важности и секретности документа подчеркивает тот факт, что "Шапошников не прибегает к помощи секретаря-машинистки, а пишет 31-страничную докладную самостоятельно".

"Складывающаяся политическая обстановка в Европе и на Дальнем Востоке как наиболее вероятных противников СССР выдвигает фашистский блок — Германию, Италию, поддерживаемых Японией и Польшей", — писал Шапошников. "Польша находится в орбите фашистского блока, пытаясь сохранить видимую самостоятельность своей внешней политики", — отмечал начальник Генштаба.

Как отмечал Шапошников, "Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на западе против Германии-Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов, и на востоке против Японии", — писал он.

Из документа следует, что объединенные силы Германии и Польши в канун войны насчитывали более 160 пехотных дивизий, более 7 тысяч танков и 4,5 тысячи самолетов. Для сопоставления, нарком обороны Ворошилов на переговорах с английской и французской военными делегациями в мае 1939 года сообщил, что Москва способна выставить 136 дивизий и 5 тысяч самолетов.

В 1934 году Польша и Германия подписали договор о ненападении (пакт Пилсудского-Гитлера). Принятие этого документа способствовало временной нормализации отношений между двумя государствами. Берлин разорвал договор в одностороннем порядке 28 апреля 1939 года под предлогом того, что Польша отказалась предоставить Германии возможность строительства экстерриториальной шоссейной дороги в Кенигсберг (ныне Калининград) через территорию так называемого Польского коридора. Польша продолжала считать договор действующим до самого нападения Германии 1 сентября 1939 года, считающимся началом Второй мировой войны.

Позиция Польши, ориентировавшейся на Германию, способствовала срыву переговоров СССР, Англии и Франции о возможности создания антигитлеровской коалиции, проходивших летом 1939 года. В результате Советский Союз в целях обеспечения своей безопасности был вынужден подписать договор о ненападении с Германией, что и произошло 23 августа того года. Одновременно с договором Москва и Берлин подписали секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Прибалтика, Восточная Польша (включая Западную Белоруссию и Западную Украину) и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее. Эти советско-германские документы не расходились с нормами международного права и соответствовали мировой договорной практике.

Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Ее последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии — союзника Германии.

В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. Вторая мировая война была самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибли свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.