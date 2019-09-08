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Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Он выразил признательность российскому и украинскому президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
«Он (Генсек. — RT) надеется, что этот важный гуманитарный акт мог бы послужить позитивным шагом на пути к укреплению доверия между всеми, что позволило бы наладить регулярный и конструктивный диалог на всех уровнях с целью проложить путь к окончательному урегулированию конфликта на востоке Украины», — приводит слова главы ООН его представитель Стефан Дюжаррик.
Ранее Путин и Макрон провели телефонный разговор. Главы государств позитивно оценили обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.
7 сентября спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.
Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.
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Комментарии1
В мире , Владимир Зеленский , Антониу Гутерреш , Владимир Путин , Стефан Дюжаррик , ООН
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