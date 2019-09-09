Заморозки в отношениях: почему Трамп избегает Зеленского

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться на полях Генассамблеи ООН. Об этом ранее рассказал временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор

Пока же Трамп дал понять, что борьба с ураганом и его последствиями для него важнее встречи с Зеленским — именно под этим предлогом глава Белого дома не поехал на памятные мероприятия в Польшу.

«Избиратели Трампа мало разбираются в вопросах европейской политики, зато они понимают, что президент, находящийся на своем месте, — это хороший, правильный президент, за которого проголосуют в 2020 году», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» аналитик Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы, эксперт клуба «Валдай» Артем Куреев.

Зеленский, конечно, ждал встречи с Трампом гораздо больше самого президента США. На современном этапе украинской истории отношения с Вашингтоном — одни из приоритетных для Киева. Стоит отметить, что первая встреча Петра Порошенко с президентом США Бараком Обамой произошла и вовсе за неделю до инаугурации украинского лидера в начале июня 2014 года.

По иронии судьбы она также проходила в Польше, куда оба лидера приезжали на международное мероприятие. Правда, Порошенко — в прошлом главу МИДа и бизнесмена — хорошо знали в США, а после событий «евромайдана» к стране было приковано пристальное внимание Белого дома.

Сейчас интерес Вашингтона к Киеву уже спал и, несмотря на то что с Зеленским в Польше встретился вице-президент США Майкл Пенс , это не могло быть полноценной заменой беседе с первым лицом государства.

И хотя Пенс формально второй человек в США, он, в отличие от своего предшественника на посту Джо Байдена , далек от украинских проблем. Байден же фактически дневал и ночевал в Киеве и считался главным куратором украинской повестки в Вашингтоне.

Пенс поздравил Зеленского с «сильным стартом» и подчеркнул, что эти слова исходят от президента Трампа, однако они скорее аванс на будущее.

«Трамп пока не испытывает желания встречаться с Зеленским, который остается для США политиком, в общем-то, непонятным. Он должен показать себя как самостоятельная фигура, и тогда Вашингтон пойдет с ним на диалог», — считает Куреев, отмечая, что в американских политических кругах Зеленского связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Известно, что активный противник Коломойского в окружении Трампа — его личный адвокат и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани — даже требовал от украинского президента «арестовать» олигарха. «То, привлекут ли его к ответственности, будет тестом для нового президента. Тестом на то, действительно ли Коломойский его контролирует», — рассказал Джулиани в мае 2019 года.

Самого Джулиани можно охарактеризовать как человека, достаточно заинтересованного в украинских делах: в свою бытность мэром Нью-Йорка он был знаком со многими представителями украинской элиты. Среди них — мэр киевской столицы Виталий Кличко , который часто выходил на ринг в Нью-Йорке и знаком с Джулиани с тех времен.

Джулиани также выражал интерес к проведению расследований в отношении деятельности на Украине сына бывшего вице-президента Байдена — тот вел в этой стране бизнес.

Однако сейчас головной болью в отношениях Вашингтона и Киева становятся не проблемы с Коломойским и Байденом, а имеющиеся у Украины военно-технические заделы. Несмотря на проблемную ситуацию в экономике, эта страна по-прежнему сохраняет компетенции, которые интересуют потенциальных игроков. Прежде всего, речь идет о Китае, который проявляет интерес к оборонным предприятиям страны.

Одной из таких компаний является производитель авиационных двигателей «Мотор Сич» — его у Украины хотят приобрести китайские инвесторы. Известно, что помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон , недавно посетивший Украину, поднимал этот вопрос в беседе с президентом Зеленским. США ясно дают понять, что не хотят, чтобы предприятие оказалось у Китая, с которым администрация Трампа находится в весьма напряженных отношениях.

Сделка «Мотор Сич» с КНР уже находится в финальной стадии. Китайские фирмы приобрели более 50% акций завода и ожидали, когда она будет одобрена антимонопольным комитетом Украины. Однако передача предприятия может не состояться, так как вскоре после визита Болтона СБУ Украины заявила, что начала осуществлять досудебную проверку законности продажи «Мотор Сич».

В этом случае президент Украины может рассчитывать и на ответные шаги администрации Белого дома, которые касаются выделения средств на поставку военной техники Киеву. И хотя сделка с китайцами может принести Украине большие финансовые дивиденды, она несет серьезный риск в отношениях с США.

Администрация Трампа в 2017 году одобрила продажи летального оружия Украине, сделав шаг, на который до этого Обама никак не мог решиться. Вашингтон ранее поставлял Киеву помощь подобного рода, однако это было «нелетальное оружие» — джипы типа «Хаммер», радары, санитарное оборудование. В свою очередь, США при Трампе уже поставили Киеву противотанковые комплексы «Джавелин».

Правда, в начале августа администрация президента США заморозила $250 млн на военную помощь Украине, вызвав этим раздражение американских законодателей и адвокатов Украины в США, которые утверждают, что подобное финансирование имеет решающее значение для «сдерживания России».

По мнению украинского военного обозревателя Дениса Поповича, заморозка стала «сигналом европейским лидерам». Ее можно связать с повторением натовского сценария, когда Трамп говорил, что США и союзники должны вносить одинаковую долю в финансирование альянса. «А ведь именно Вашингтон является основным донором Украины в военном отношении, тогда как европейские партнеры сильно отстают в этом вопросе, ко всему прочему, частенько заигрывая с РФ», — говорит «Газете.Ru» эксперт.

При этом он уверен, что приостановка помощи «не будет долгой»: «В конгрессе достаточно „друзей Украины“, которые вынудят Трампа разблокировать процесс», — уверен он.

На этой неделе в Киеве побывали двое из «друзей Украины» — сенатор республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи . Сенаторы, которые входят в сенатскую группу поддержки Украины, провели встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком и поговорили о расширении военной поддержки Киева.

Кроме него, сенаторы встретились и с новым министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Парламентарии были также приняты президентом Зеленским. Его готовность лично встречаться даже с сенаторами означает, что для украинского лидера в преддверии возможной встречи с Трампом важен любой представитель Вашингтона. Правда, в американском сенате уже заявили, что средства, скорее всего, поступят в страну уже в 2020 году, так как финансовый год в США подходит к концу.