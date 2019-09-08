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Госдеп прокомментировал обмен между Россией и Украиной 

RT на русском 30 минут назад
Госдеп прокомментировал обмен между Россией и Украиной
Фото: AFP
Госдепартамент США выпустил официальное заявление в связи с обменом между России и Украиной удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
«Соединенные Штаты приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 пленных, удерживаемых Украиной», — говорится в заявлении на сайте Госдепа.
Отмечается, что власти США хотели бы видеть признаки более активного диалога России и Украины.
«Президент (Украины Владимир) Зеленский чётко заявил о своей приверженности дипломатическому решению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений», — говорится в заявлении.
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В НАТО положительно оценили обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвав его шагом в правильном направлении.
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Комментарии1
В мире , США , Госдеп США , НАТО
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