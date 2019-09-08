Госдеп прокомментировал обмен между Россией и Украиной

«Соединенные Штаты приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 пленных, удерживаемых Украиной», — говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Отмечается, что власти США хотели бы видеть признаки более активного диалога России и Украины.

«Президент (Украины Владимир) Зеленский чётко заявил о своей приверженности дипломатическому решению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений», — говорится в заявлении.