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Китай призвал США и талибов продолжить переговоры 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Китай призвал США и талибов продолжить переговоры
Фото: Ahmady Xinhua / Globallookpress
Китай выступает за полный вывод иностранных войск из Афганистана, а также призывает США и радикальное движение "Талибан" продолжить переговоры, чтобы создать условия для окончательного урегулирования в стране, заявила на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с представителями талибов "мертвы". Он повторил, что среди 12 жертв недавнего теракта в Кабуле, ответственность за который взял на себя "Талибан", был американский военнослужащий.
"Мы выступаем за то, что иностранные войска должны упорядоченным и ответственным путем покинуть Афганистан, это значит, что соответствующие процедуры должны быть благоприятны для мира и примирения в Афганистане", — сказала китайский дипломат.
Она отметила, что китайская сторона внимательно следит за ходом переговоров между представителями "Талибана" и США. "Мы отметили, что в последнее время сторонам удалось добиться важного прогресса, они даже достигли принципиальный консенсус по мирному соглашению, но сейчас все еще сохраняется неопределенность в этом процессе", — заявила Хуа Чуньин.
"Мы призываем США и "Талибан" продолжить переговоры ради достижения результатов, чтобы дать семенам мира упасть на афганскую землю и создать условия для окончательного урегулирования афганской проблемы", — подчеркнула она.
Талибы ранее заявляли, что намерены продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из Афганистана. При этом "Талибан" уверен, что США еще вернутся к переговорам.
В начале сентября в районе Кабула Шаш Дарак, где располагаются штаб-квартира НАТО, посольство США и правительственные здания, произошел взрыв, ответственность за который взяло радикальное движение "Талибан". Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о гибели 10 человек. Командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО, проинформировало о гибели "при боевых действиях" двоих военнослужащих — из Румынии и США.
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Комментарии
В мире , США , Хуа Чуньин , Дональд Трамп , МИД , Талибан , НАТО , Афганистан
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