Китай призвал США и талибов продолжить переговоры

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с представителями талибов "мертвы". Он повторил, что среди 12 жертв недавнего теракта в Кабуле , ответственность за который взял на себя "Талибан", был американский военнослужащий.

"Мы выступаем за то, что иностранные войска должны упорядоченным и ответственным путем покинуть Афганистан, это значит, что соответствующие процедуры должны быть благоприятны для мира и примирения в Афганистане", — сказала китайский дипломат.

Она отметила, что китайская сторона внимательно следит за ходом переговоров между представителями "Талибана" и США. "Мы отметили, что в последнее время сторонам удалось добиться важного прогресса, они даже достигли принципиальный консенсус по мирному соглашению, но сейчас все еще сохраняется неопределенность в этом процессе", — заявила Хуа Чуньин.

"Мы призываем США и "Талибан" продолжить переговоры ради достижения результатов, чтобы дать семенам мира упасть на афганскую землю и создать условия для окончательного урегулирования афганской проблемы", — подчеркнула она.

Талибы ранее заявляли, что намерены продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из Афганистана. При этом "Талибан" уверен, что США еще вернутся к переговорам.