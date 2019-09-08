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ДНР захотела прямой путь в Россию 

Lenta.ru + ещё 4 26 минут назад
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о возможности восстановления прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РИА Новости.
«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое — имеется в виду даже без пересадок, сообщение планируется. Планируется, в частности, с Москвой, Санкт-Петербургом. Система эта прорабатывается и в самое ближайшее время уже сможем воспользоваться», — заявил он.
Железнодорожный вокзал Донецка полностью остановил свою работу в августе 2014 года в связи с боевыми действиями на территории ДНР. В Россию из Донецка можно уехать на автобусе, а железнодорожное сообщение осуществляется только внутри ДНР и соседней самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР).
О планах восстановления прямого железнодорожного сообщения с Россией сообщал еще в 2017 году бывший глава ДНР Александр Захарченко, погибший в августе 2018-го.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.
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В мире , Видео , Денис Пушилин , Александр Захарченко , Москва , Санкт-Петербург
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