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Летняя жара во Франции привела к смерти 1,5 тысячи человек 

РИА Новости + ещё 10 8 часов назад
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Фото: РИА Новости
Сильная жара в июне и июле во Франции привела к смерти 1,5 тысячи человек, сообщила министр солидарности и здравоохранения Аньес Бюзен.
В конце июля столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей — абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.
Глава французского минздрава заявила о числе погибших в эфире передачи "Questions politiques" ("Политические вопросы"), которую транслировали радиостанции France Inter и France Info. Она проводилась совместно с газетой Monde.
"Мы зафиксировали 1500 дополнительных смертей… в эти месяцы… Из этих 1500 смертей около половины составляют люди старше 75 лет, но есть также взрослые люди, и даже самые молодые, на которых (жара — ред.) сказалась негативно", — сообщила министр.
Радиостанция France Info при этом отмечает, что, по точным данным минздрава, было зафиксировано 1435 смертей: 567 во время первого периода жары, в конце июня — в начале июля и 858 во время второй волны сильной жары, в конце июля.
Однако этот показатель все равно значительно уступает периоду аномальной жары 2003 года, когда из-за инцидентов, связанных с погодными условиями было зафиксировано 15 тысяч дополнительных смертей. В то время жара продолжалась 20 дней.
Министр отметила при этом, что в нынешнем году во Франции было "18 дней сильной жары", жаркая погода "отрицательно сказалась на почти что 20 миллионах людей".
Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометров в ряде регионов страны поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень погодной опасности. Были побиты температурные рекорды.
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Комментарии1
В мире , Европа , Минздрав РФ , Le Monde , Франция
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