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Россия опровергла запрос Нидерландов о выдаче «ценного свидетеля» по делу MH17 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Посольство России в Нидерландах заявило, что власти страны не запрашивали у российской стороны выдачу свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха. Об этом со ссылкой на представителя посольства сообщает РИА Новости.
Ранее власти Нидерландов попытались предотвратить передачу Цемаха Москве. По словам главы голландского МИД Стефа Блока, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить свидетеля.
Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.
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В мире , Происшествия , Владимир Цемах , РИА Новости , Нидерланды
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