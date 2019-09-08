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РФ ответила на выдачу «ценного свидетеля» по делу MH17 

Рамблер + ещё 5 45 минут назад
Посольство России в Нидерландах не получало обращений о выдаче Владимира Цемаха — свидетеля по делу боинга MH17. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство.
«Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», — сказал представитель посольства РФ.
Ранее нидерландские СМИ сообщили, что генпрокуратура страны просит Россию выдать Владимира Цемаха, которого считают экс-командиром подразделения ПВО ДНР. Цемах был в числе 35 заключенных, переданных Киевом России. Перед отправкой в Москву его допросили нидерландские следователи.
Россия и Украина накануне обменялись 35 заключенными. По сообщениям прессы, Нидерланды пытались помешать переводу Владимира Цемаха в Россию.
Ранее в Киеве утверждали, что Цемах был начальником ПВО ДНР в районе города Снежное, когда был сбит боинг MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию.
Катастрофа произошла в 2014 году. На борту находились 298 человек, все они погибли. Причиной трагедии стала халатность украинских властей, разрешивших гражданским самолетам полеты над местом ведения боевых действий. Киев не признал вину и обвинил ополченцев ДНР и Москву.
Комментарии132
В мире , Происшествия , Владимир Цемах , Нидерланды
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