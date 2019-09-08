Протестующие в Гонконге обратились за помощью к Трампу

Протестующие в Гонконге потребовали помощи у Трампа

Отмечается, что в Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов, размахивающих американскими флагами. Участники акции передали дипломатам петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих и принять специальный законодательный акт с целью оказания санкционного давления на правительства КНР и Гонконга с тем, чтобы обеспечить соблюдение демократических прав и свобод на этой автономной территории.

"Президент Трамп, защити нас!", — написано на транспарантах демонстрантов.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек вышли на улицы в Гонконге.