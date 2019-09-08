Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Протестующие в Гонконге потребовали помощи у Трампа 

Газета.Ru 41 минуту назад
Протестующие в Гонконге обратились за помощью к Трампу
Фото: РИА Новости
Протестующие попросили у президента США Дональда Трампа освободить Гонконг. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов, размахивающих американскими флагами. Участники акции передали дипломатам петицию, призывающую Белый дом поддержать требования протестующих и принять специальный законодательный акт с целью оказания санкционного давления на правительства КНР и Гонконга с тем, чтобы обеспечить соблюдение демократических прав и свобод на этой автономной территории.
"Президент Трамп, защити нас!", — написано на транспарантах демонстрантов.
Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек вышли на улицы в Гонконге.
Газета.Ru: последние новости
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле Нидерланды попытались помешать Украине передать России фигуранта дела по МН17 Нидерланды попытались помешать Украине передать России фигуранта дела по МН17
В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , Гонконг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы
В Волгограде умер кандидат в депутаты облдумы1
Избран новый глава Ингушетии
Избран новый глава Ингушетии8
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка4
Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию
Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию13
Катамадзе призналась в любви к россиянам
Катамадзе призналась в любви к россиянам32
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
Избран новый глава Ингушетии
02:43
Избран новый глава Ингушетии
Кавказ Политика
Катамадзе призналась в любви к россиянам
01:17
Катамадзе призналась в любви к россиянам
Шоу-бизнес Общество
Джонсон может оказаться за тюрьме
03:05
Джонсон может оказаться за тюрьме
Европа В мире
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
00:46
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
Европа В мире
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
00:28
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
Политика Другое
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Армия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Интернет
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение