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ЦИК Абхазии огласит предварительные итоги выборов президента в понедельник 

ТАСС + ещё 29 2 часа назад
В Абхазии завершилось голосование на выборах президента
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия Абхазии огласит предварительные итоги второго тура выборов президента республики в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщил в воскресенье глава ЦИК Тамаз Гогия в международном пресс-центре по итогам состоявшегося голосования.
"Ровно в 20:00 мск по всей Абхазии и на зарубежных участках завершилось голосование на выборах президента, комиссии приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги ЦИК огласит в понедельник в 12:00 мск", — сказал Гогия.
По словам председателя комиссии, порог явки в 25% избирателей был преодолен еще к 15:00 мск. По данным на 18:00, она превысила 50%, что дает основание признать выборы состоявшимися, — сказал глава ЦИК Абхазии.
Гогия отметил, что официальных заявлений о нарушениях при голосовании в ЦИК пока не поступало.
Во втором туре за пост главы Абхазии боролись действующий президент Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния. В первом туре выборов, который прошел 25 августа, они набрали 24,83% и 22,91% голосов избирателей соответственно.
Во втором туре для признания выборов президента Абхазии состоявшимися явка должна составить не менее 25% (в первом туре — не менее 50% — прим. ТАСС), а победитель определяется простым большинством голосов. Если кандидат "против всех" набирает простое большинство голосов, назначаются новые выборы, которые проводятся в течение двух месяцев. Если оба кандидата наберут одинаковое количество голосов, то независимо от того, сколько будет голосов "против всех", выборы будут считаться несостоявшимися и назначаются новые.
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Комментарии1
В мире , Рауль Хаджимба , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Абхазия
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