«Есть сомнения»: Выборы в Абхазии решили оспорить

Оппозиционный кандидат Алхас Квициния заявил, что будет оспаривать итоги второго тура выборов президента Абхазии.
Ранее президент Рауль Хаджимба объявил о своей победе во втором туре. Согласно последним данным, полученным в его штабе, Хаджимба набрал 49,4%, а Квициния — 47,52%.
"У нас есть сомнения, что ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом. Поэтому мы это будем оспаривать… Мы на самом деле решительно будем отстаивать законность этих выборов… Если даже ЦИК объявит какие-то результаты, мы это будем оспаривать. Вы не расстраивайтесь, это юридический процесс", — сказал Квициния.