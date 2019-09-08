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В Киеве раскрыли уголовные дела отпущенных заключенных 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл подробности дел 13 осужденных, которые были переданы России в рамках обмена заключенными. Об этом он написал в своем Facebook.
Он уточнил, что обвинения этим лицам было предъявлено именно военной прокуратурой. Остальных 22 человек «вели» гражданские прокуратуры.
Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев были осуждены за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. Военнослужащие ВСУ Александр Баранов и Максим Одинцов, а также Олег Хоменко обвинялись в «дезертирстве» и «госизмене» — им вменялось незаконное приобретение российского гражданства и служба в ВС РФ.
Юлию Просолову осудили за терроризм — ее признали виновной в совершении «теракта», то есть убийства в Мариуполе по заданию ДНР начальника главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области Александра Хараберюша.
Станислав Ежов, Андрей Васьковский, Юрий Ломако, Сергей Лазарев, Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров были приговорены к различным срокам за шпионаж в пользу России и ДНР.
Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными.
Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Он ожидался еще 30 августа, однако не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово, и процедура обмена находится в стадии согласования.
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В мире , Денис Сидоров , Максим Одинцов , Виктор Агеев , Александр Хараберюш , Александр Баранов , Виктор Федоров , Сергей Лазарев , Анатолий Матиос , Станислав Ежов , Киев
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