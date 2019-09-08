В Киеве раскрыли уголовные дела отпущенных заключенных

Он уточнил, что обвинения этим лицам было предъявлено именно военной прокуратурой. Остальных 22 человек «вели» гражданские прокуратуры.

Юлию Просолову осудили за терроризм — ее признали виновной в совершении «теракта», то есть убийства в Мариуполе по заданию ДНР начальника главного отдела контрразведки Управления СБУ в Донецкой области Александра Хараберюша

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными.

Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Он ожидался еще 30 августа, однако не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово, и процедура обмена находится в стадии согласования.