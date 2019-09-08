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Киев раскрыл уголовные дела отпущенных заключенных 

Рамблер 6 минут назад
Стали известны детали дел 13 осужденных, которых Украина передала России накануне в рамках обмена по формуле «35 на 35». О них написал в своем Facebook бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Дела всех 13 вела военная прокуратура, в отличие от остальных 22, которыми занимались гражданские прокуратуры.
Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев были осуждены за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса и приговорены к срокам от 10 до 13 лет. Военнослужащие ВСУ Александр Баранов и Максим Одинцов, Олег Хоменко обвинялись в «дезертирстве» и «госизмене» —незаконном приобретении российского гражданства и службе в ВС РФ.
Юлию Просолову осудили за терроризм — ее признали виновной в совершении «теракта», то есть убийства в Мариуполе по заданию ДНР, «в результате которого погиб начальник главного отдела контрразведки Управления службы безопасности Украины в Донецкой области полковник Хараберюш А. И.».
Граждане Украины Станислав Ежов, Андрей Васьковский, Юрий Ломако, Сергей Лазарев, Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров были приговорены к различным срокам за шпионаж в пользу России и ДНР.
Накануне Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами. 35 политзаключенных россиян вернулись домой с Украины, где их незаконно удерживали в тюрьмах. На Украину были отправлены 35 украинцев, нарушивших российское законодательство. Договоренности были достигнуты после телефонного общения президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.
Комментарии277
В мире , Денис Сидоров , Максим Одинцов , Виктор Агеев , Александр Баранов , Виктор Федоров , Сергей Лазарев , Владимир Зеленский , Анатолий Матиос , Владимир Путин , Станислав Ежов , СБУ , Киев
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