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В Польше призвали к диалогу с Россией 

RT на русском 40 минут назад
В Польше призвали к диалогу с Россией
Фото: © Sojka Libor/CTK globallookpress.com
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
«Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — написал он в газете Rzeczpospolita.
Гадзала также считает, что страны Запада всё реже пытаются изолировать Россию. Напротив, по его мнению, европейские страны чаще стали выступать за диалог с Москвой.
Журналист негативно оценил отказ Польши от любого контакта с Россией.
Ранее в Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии.
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В мире , Европа , Варшава , Москва , Польша
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