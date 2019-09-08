Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой Киевом . Комментарии пользователи оставили под постом бывшего украинского лидера в Facebook.

«Что же ты не приехал их встречать? Ты их [моряков] туда отправил, мог бы и приехать, и извиниться», — отметил один из комментаторов. «Если бы Порошенко остался президентом — этого не случилось бы, хорошо что его вышвырнули из кресла», — добавил другой. « [Президент Украины Владимир] Зеленский сделал это за две недели, а Порошенко не смог этого сделать за два-три года.

Никакой заслуги в освобождении наших ребят у бывшего президента нет, только благодаря ему и его действиям они там оказались», — написал третий.

При этом некоторые пользователи выразили благодарность Порошенко за «проделанную работу». «Господин президент, ваш личный вклад трудно переоценить. Спасибо и, если честно, скучаю по своему президенту», — написал один из пользователей. «Искренне благодарен команде Порошенко с помощью общих усилий с Европой смогли достичь освобождения наших ребят», — прокомментировал другой. «Мы знаем, что 75 процентов — это ваш вклад в возвращение наших героев», — добавил третий.

Ранее Порошенко заявил, что освобождение украинцев в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом является и его заслугой. «Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло [президента России Владимира] Путина к стене и побудило, наконец, освободить наших героев», — написал бывший украинский лидер в своем микроблоге.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».