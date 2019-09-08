Саудовский министр энергетики аль-Фалех уходит в отставку

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил нового министра энергетики страны. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al-Arabiya.

По его данным, королевским указом возглавлявший ведомство Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности. Его сменил сын монарха принц Абдель Азиз бен Сальман. С 2005 по 2017 год он находился в статусе помощника министра нефти.

Четвертый сын короля Сальмана Абдель Азиз до своего назначения занимал пост госминистра по вопросам энергетики.