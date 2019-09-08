Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Сербии и Хорватии устроили перепалку из-за фашистского концлагеря 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Сербия и Хорватия поругались из-за концлагеря
Фото: РИА Новости
Сербские и хорватские власти вошли в острую полемику в связи с запретом делегации минобороны Сербии приезжать на памятные мероприятия в бывшем фашистском концлагере Ясеновац.
Офицеры, кадеты и ученики в составе делегации минобороны Сербии направились в субботу в Хорватию, чтобы почтить память жертв концлагеря. Они намеревались посетить торжественную заупокойную службу в монастыре Святого Иоанна Крестителя, их пригласил епископ Пакрачко-Славонский Йован. Визит был официально заявлен хорватской стороне, передает РИА «Новости».
На границе Хорватии делегации запретили въезжать в страну. После этого разгорелась ожесточенная полемика между Белградом и Загребом. Так, премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что попытка въезда сербов была «провокацией», потому что они были в униформе. Его поддержала и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
«Понимаю, что хорваты не хотят вспоминать свое прошлое и то, что происходило во Вторую мировую войну. А заявления, которые я слышал из Польши, лучше вообще не комментировать», — заявил в ответ президент Сербии Александр Вучич.
Ранее Грабар-Китарович на памятных мероприятиях в Польше говорила, что хорваты внесли самый большой вклад в борьбу с фашизмом пропорционально населению страны.
«Нет большей провокации по здравой логике, чем запретить сербам помолиться на месте страдания убитых сербских детей. Не существует более отсталой политики, чем та, что ищет оправдания для (девиза хорватских нацистов-усташей) «За дом готовы» и преступлений фашистов», — заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.
Отметим, что независимое государство Хорватия под руководством хорватских нацистов-усташей Анте Павелича занимало во Вторую мировую войну территорию нынешней Хорватии, Боснии и Герцеговины (БиГ) и северной Сербии. Именно они создали в августе 1941 году одну из самых известных систем лагерей смерти Ясеновац. Концлагерь предназначался для сербов, евреев, цыган и инакомыслящих. Людей убивали специальными ножами и молотами, топили, хоронили и сжигали заживо.
Точных данных о количестве жертв Ясеноваца не существует. Мемориальный комплекс содержит сведения о 83 тыс. жертв.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеленский заявил о выполнении всех договоренностей с Путиным Зеленский заявил о выполнении всех договоренностей с Путиным Трамп отменил переговоры с талибами о прекращении огня в Афганистане Трамп отменил переговоры с талибами о прекращении огня в Афганистане Путин поговорил с Зеленским по телефону Путин поговорил с Зеленским по телефону
Комментарии2
В мире , Андрей Пленкович , Александр Вулин , Александр Вучич , Министерство обороны , РИА Новости , Загреб , Сербия , Хорватия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве пенсионерка сожгла людей
В Москве пенсионерка сожгла людей
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин8
«Наши мужчины — национальная трагедия»
«Наши мужчины — национальная трагедия»5
В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
В США нашли чек на гонорар Курта Кобейна
Бегбедер поспорил с Мединским
Бегбедер поспорил с Мединским6
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Азия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Интернет
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
09:06
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Украина В мире
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
09:06
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение