Трамп оценил обмен заключенными между РФ и Украиной

Трамп назвал обмен между РФ и Украиной гигантским шагом к миру

Очень хорошие новости, вероятно, это первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны! — написал Трамп в своём аккаунте в Twitter

Обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.