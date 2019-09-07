Трамп оценил обмен заключенными между РФ и Украиной

Обмен заключёнными между Россией и Украиной является первым шагом к миру, заявил президент США Дональд Трамп.
Очень хорошие новости, вероятно, это первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны! — написал Трамп в своём аккаунте в Twitter.
Обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.
Как ранее писал News.ru, правительство Нидерландов выразило сожаление по факту включения в обмен заключёнными между Россией и Украиной свидетеля по делу об упавшем в Донбассе малайзийском Boeing MH17 Владимира Цемаха.