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Трамп назвал обмен между РФ и Украиной гигантским шагом к миру 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Трамп оценил обмен заключенными между РФ и Украиной
Фото: globallookpress.com
Обмен заключёнными между Россией и Украиной является первым шагом к миру, заявил президент США Дональд Трамп.
Очень хорошие новости, вероятно, это первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны! — написал Трамп в своём аккаунте в Twitter.
Обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.
Как ранее писал News.ru, правительство Нидерландов выразило сожаление по факту включения в обмен заключёнными между Россией и Украиной свидетеля по делу об упавшем в Донбассе малайзийском Boeing MH17 Владимира Цемаха.
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В мире , Владимир Цемах , Дональд Трамп , Boeing , США
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