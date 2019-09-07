Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе.

Зеленский сообщил, как будет происходить разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будет происходить разведение сил в Донбассе. Об этом передает ТАСС.

Лидер Украины сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны в Донбассе.

Зеленский также подчеркнул, что произошедший в субботу, 7 сентября, обмен удерживаемыми лицами стал первым шагом к началу диалога с Россией.

«Я считаю, что первый этап выполнен», — отметил Зеленский.

Кроме того, глава Украины заявил, что в дальнейшем будет договариваться с российской стороной о возврате всех пленных и продолжать в минском процессе разведение войск. По его словам, оно пройдет в два этапа: сначала в Золотом и Петровском, а потом разведение войск и полное прекращения огня.

Ранее Зеленский сообщил, что рассчитывает провести второй этап освобождения украинских граждан, в том числе находящихся в тюрьмах Крыма.