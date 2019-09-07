Зеленский поговорил с Путиным

«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — цитирует «Интерфакс»слова Зеленского.

Зеленский лично встретил прилетевших из Москвы по договоренности об освобождении между Россией и Украиной. Вместе с президентом их ожидали близкие.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными.

Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Он ожидался еще 30 августа, однако он не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово и процедура обмена находится в стадии согласования.