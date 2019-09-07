«Сделали все, что обещали»: Зеленский сообщил о разговоре с Путиным

«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — сказал Зеленский. Его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, предстоит двустороннее возвращение пленных Киева и республик Донбасса. Затем начнется разведение войск, прекращение огня и прекращение войны.

«Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в "нормандском формате". И будем говорить о всех этих шагах. В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну. Я думаю, что это только первая глава», — сказал Зеленский.

Сегодня прошла историческая акция доброй воли: Москва и Киев обменялись заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Во Внуково приземлился борт с россиянами, отпущенными из украинских тюрем. В Борисполе — борт с украинцами.

Договоренности об обмене были достигнуты после телефонного общения Путина с Зеленским.