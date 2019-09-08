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Глава бундестага раскритиковал саботирование «Северного потока — 2» 

ТК «Звезда» + ещё 19 1 час назад
Саботирование «Северного потока — 2» раскритиковали
Фото: Stefan Sauer, ZB, Globallookpress
Председатель бундестага рассказал, что позиция Берлина относительно «Северного потока — 2» подорвала доверие партнеров Германии из Восточной Европы.
Глава бундестага Вольфганг Шойбле назвал критику проекта «Северный поток — 2» неразумной. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt.
Шойбле рассказал, что позиция Берлина относительно «Северного потока — 2» подорвала доверие партнеров Германии из Восточной Европы. Но действия против проекта в данный момент могут навредить государству.
«С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением», — отметил Шойбле.
«Северный поток — 2» — это российский газопровод, который будет проложен от побережья России до Германии через страны Прибалтики. Ожидается, что проект начнет функционировать в конце 2019 года.
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В мире , Северный поток 2 , Вольфганг Шойбле , Бундестаг , Германия
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