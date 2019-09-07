Украинский мэр выиграл пари у Зеленского

Мэр Днепра Филатов открыл мост и выиграл пари с Зеленским

По условиям пари, которое заключили 12 июля Зеленский и Филатов, мэр Днепра должен был подать в отставку, если Центральный мост не будет отремонтирован до 14 сентября.

Утром 7 сентября градоначальник сообщил об открытии моста. По словам Филатова, этот спор выишграл Днепр. Теперь он готов сложить с себя полномочия после того, как город получит новый аэропорт.

«Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр. Я готов хоть завтра с ним (креслом городского головы — ред.) расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление», — сказал Филатов.

Борис Филатов также показал кресло градоначальника, которое установлено на мосту и заявил, что каждый днепрянин может в нем посидеть.

При этом он предупредил, что «власть — это не слава и признание, а тяжкий крест».