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Мэр Днепра Филатов открыл мост и выиграл пари с Зеленским 

Украина.ру + ещё 4 3 часа назад
Украинский мэр выиграл пари у Зеленского
Фото: Reuters
По условиям пари, которое заключили 12 июля Зеленский и Филатов, мэр Днепра должен был подать в отставку, если Центральный мост не будет отремонтирован до 14 сентября.
Утром 7 сентября градоначальник сообщил об открытии моста. По словам Филатова, этот спор выишграл Днепр. Теперь он готов сложить с себя полномочия после того, как город получит новый аэропорт.
«Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр. Я готов хоть завтра с ним (креслом городского головы — ред.) расстаться, например, за аэропорт. Потому, что Днепр хочет летать. А ему обрезали крылья. Ровно в тот день, когда в Днепре будет открыт новый аэропорт, я готов написать заявление», — сказал Филатов.
Борис Филатов также показал кресло градоначальника, которое установлено на мосту и заявил, что каждый днепрянин может в нем посидеть.
При этом он предупредил, что «власть — это не слава и признание, а тяжкий крест».
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В мире , Украина , Борис Филатов
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