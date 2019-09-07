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Политолог предупредил Украину о распространении СПИДа из-за НАТО 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Украину предупредили о распространении СПИДа из-за НАТО
Фото: ТАСС
Политолог Араик Степанян заявил, что переход Украины к стандартам Североатлантического альянса опорочит страну и поспособствует распространению СПИДа. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".
По его словам, украинский народ всегда отличался своей мужественностью и патриархальностью.
Однако, отметил эксперт, в последние 15-20 лет в стране насаждаются прозападные настроения.
Как отмечается, политолог обратил внимание на желание украинских властей подстроиться под стандарты НАТО, в связи с чем показал фото "боевых трансгендеров" США.
Он подчеркнул, что своими действиями власти лишь опозорят страну и распространят СПИД.
"Ну, флаг в руки, вперед", — заключил Степанян.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук дал властям Украины совет по вопросу вступления в НАТО.
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В мире , Украина , Араик Степанян , Леонид Кравчук , НАТО
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