Политолог предупредил Украину о распространении СПИДа из-за НАТО

По его словам, украинский народ всегда отличался своей мужественностью и патриархальностью.

Однако, отметил эксперт, в последние 15-20 лет в стране насаждаются прозападные настроения.

Как отмечается, политолог обратил внимание на желание украинских властей подстроиться под стандарты НАТО, в связи с чем показал фото "боевых трансгендеров" США.

Он подчеркнул, что своими действиями власти лишь опозорят страну и распространят СПИД.

"Ну, флаг в руки, вперед", — заключил Степанян.