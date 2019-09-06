Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков 

Украинские власти должны учитывать в своей политике интересы всех регионов страны, а несоблюдение баланса является главной ошибкой политиков в последнее время, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтен. Какая главная ошибка последних времен была? И Петра Порошенко (экс-президента Украины). Он хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину. Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину — это не получится. Люди имеют свои интересы. Надо слушать людей, и каждый закон должен отвечать интересам всей Украины", — сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.
Он также полагает, что число депутатов Верховной рады нужно уменьшить. Сейчас в украинском парламенте 450 мест.