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Трампа опять захотели лишить власти 

Lenta.ru + ещё 7 40 минут назад
Трампа опять захотели лишить власти
Фото: EPA
Комитет палаты представителей конгресса США по вопросам судопроизводства проведет голосование по методам будущего расследования о возможных нарушениях со стороны президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.
По итогам расследования возглавляемый демократами комитет должен будет вынести решение по запуску процедуры импичмента. Голосование в комитете пройдет в среду, 11 сентября.
В конце августа представители Демократической партии остались недовольны тем, что Трамп рассматривает вариант проведения саммита «Большой семерки» в 2020 году на собственном курорте. Они считают, что инициатива противоречит требованиям Конституции, которая запрещает членам администрации получать экономическую выгоду благодаря своей должности.
Демократы планируют расследовать предложение Трампа, что может стать поводом для импичмента. Для проведения встречи главе государства потребуется согласие обеих палат Конгресса, что маловероятно при большинстве демократов в Палате представителей.
16 июля с требованием импичмента Трампа выступила конгрессвуман, уроженка Сомали Ильхан Омар. По ее мнению, американский лидер нарушает основополагающие права человека, а его администрация — самая коррумпированная. За день до этого Трамп призвал «"прогрессивных" женщин-демократов из Конгресса» вернуться в свои страны. « [Они] изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, (…) а теперь громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, каким должно быть наше правительство», — утверждал он.
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В мире , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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