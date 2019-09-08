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Конгресс определит рамки расследования для импичмента Трампа 

News.ru + ещё 6 45 минут назад
В США проводят расследование для импичмента Трампа
Фото: White House/Global Look Press
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США должна путём голосования определить рамки расследования относительно того, допустил ли американский президент Дональд Трамп нарушения, из-за которых ему может быть объявлен импичмент.
Как сообщает CBS, текст резолюции будет опубликован в понедельник, 9 сентября. Демократы надеются, что голосование, которое может состояться 11 сентября, поможет им, в частности, определиться с вопросами вызова и получения показаний свидетелей по делу.
В начале августа председатель комитета демократ Джерролд Надлер заявил, что «расследование по импичменту» Трампа уже идёт, несмотря на то, что голосования по этому вопросу ещё не проводилось.
Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих, в том числе президента США, обвиненных в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях». В истории Соединённых Штатов подобная процедура в отношении главы государства инициировалась трижды.
Как ранее писал News.ru, опрос, проведённый Quinnipiac University, показал, что большинство американцев считают Трампа расистом. Кроме того, более 32% респондентов поддержали импичмент в отношении президента.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Конгресс США
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