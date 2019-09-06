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Польский журналист обвинил Варшаву в попытке разрушить самосознание россиян 

РИА Новости 23 минуты назад
Варшаву обвинили в попытке разрушить самосознание России
Фото: РИА Новости
Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России. Об этом в статье в общественно-политическом еженедельнике Myśl Polska пишет польский журналист Матеуш Пискорский.
"В символической сфере происходит следующее: Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности", — указывает Пискорский, комментируя отказ польских властей пригласить на памятные мероприятия российскую делегацию.
Очевидно, что такие попытки воспринимаются Москвой как элемент агрессии в символической сфере, отмечает автор.
"Терпеливость российской стороны и ее выдержка перед лицом провокационных действий, предпринимаемых очередным руководством Польши, впрочем, поистине огромна", — продолжает он.
Конечной целью подобной политики Варшавы является создание "пропасти" между Польшей и Россией как на государственном, политическом и международном уровнях, так и в сфере межчеловеческих связей, считает журналист. По его мнению, адресатом таких действий выступают не только поляки, но и международная общественность, которой Польша пытается навязать антироссийский дискурс, "одновременно демонстрируя англосаксонским покровителям, что она согласна с их восточной политикой".
При этом еще одним адресатом агрессии польских властей в символической сфере являются, вероятно, сами россияне, указывает Пискорский. Эмоциональная реакция россиян на демарш Польши способна стать причиной критических выступлений в ее адрес, что, как считает автор, Варшава может представить как пример разгула в России полонофобии (ксенофобии по отношению к полякам. — прим. ред.).
"Первое сентября, как и прочие годовщины, превращается усилиями политиков, не отличающихся высоким интеллектуальным уровнем, в спектакль, существенной частью которого становится обсуждение состава приглашенных заграничных гостей и разглагольствования о том, кого не пригласили и почему", — заключает Пискорский.
Власти Польши не позвали российскую делегацию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, но пригласили своих нынешних союзников по НАТО и Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
По словам замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского, в этом году участники мероприятия отбирались по "современному критерию". Он отметил, что страна хочет отдать дань памяти событиям в "духе исторической правды", в чем Москва якобы не заинтересована.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Варшавы ярчайшим примером переписывания истории.
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В мире , Европа , Дмитрий Песков , Мария Захарова , МИД , ЕС , НАТО , Варшава , Москва , Польша
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