США исключили смягчение санкций против Ирана

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон исключил смягчение санкций против Ирана до того момента, пока Тегеран «не перестанет лгать и распространять терроризм».
«Все, кто заявлял, что Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это. Тегеран думает, что важнее поддерживать кровопролитный режим Ассада, чем заботиться о своём народе. Мы можем говорить, но Иран не получит смягчения санкций до тех пор, пока не прекратит лгать и распространять терроризм», — написал он в Twitter.
Ранее Болтон призвал не позволить разгрузиться иранскому танкеру Adrian Darya 1.
В августе США внесли его в санкционный список.
4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара Grace 1 (бывшее название танкера. — RT) в связи с тем, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.
Удерживаемый больше месяца иранский танкер смог покинуть Гибралтар лишь 19 августа.