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В Токио оценили итоги переговоров Путина и Абэ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 47 минут назад
В Токио оценили итоги переговоров с Россией
Фото: ТАСС
В японском правительстве позитивно оценивают итоги переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которые состоялись в четверг во Владивостоке, сообщает японское общественное телевидение.
«И хотя большого прогресса не было, то, что удалось добиться подтверждения намерений президента [Владимира] Путина и продолжения переговоров — это определенный результат», — передает ТАСС заявление представителя правительства Японии.
Отмечается, что лидеры двух государств условились продолжать консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств с целью выработки приемлемого для обеих сторон решения по вопросу заключения мирного договора.
В четверг во Владивостоке состоялась уже 27-я встреча лидеров России и Японии. В Кремле сообщали, что Путин и Абэ договорились провести углубленное обсуждение двусторонних вопросов на саммите АТЭС в Чили в ноябре.
Абэ по итогам переговоров заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с мирным договором, а Путин сделал японскому премьеру намек словами Аль Капоне.
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Комментарии
В мире , Азия , Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , АТЭС , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Япония
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