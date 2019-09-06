В Токио оценили итоги переговоров с Россией

В Токио оценили итоги переговоров Путина и Абэ

«И хотя большого прогресса не было, то, что удалось добиться подтверждения намерений президента [Владимира] Путина и продолжения переговоров — это определенный результат», — передает ТАСС заявление представителя правительства Японии.

Отмечается, что лидеры двух государств условились продолжать консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств с целью выработки приемлемого для обеих сторон решения по вопросу заключения мирного договора.

В четверг во Владивостоке состоялась уже 27-я встреча лидеров России и Японии. В Кремле сообщали, что Путин и Абэ договорились провести углубленное обсуждение двусторонних вопросов на саммите АТЭС в Чили в ноябре.

Абэ по итогам переговоров заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с мирным договором, а Путин сделал японскому премьеру намек словами Аль Капоне.