В Токио оценили итоги переговоров с Россией

В японском правительстве позитивно оценивают итоги переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которые состоялись в четверг во Владивостоке, сообщает японское общественное телевидение.
«И хотя большого прогресса не было, то, что удалось добиться подтверждения намерений президента [Владимира] Путина и продолжения переговоров — это определенный результат», — передает ТАСС заявление представителя правительства Японии.
Отмечается, что лидеры двух государств условились продолжать консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств с целью выработки приемлемого для обеих сторон решения по вопросу заключения мирного договора.
В четверг во Владивостоке состоялась уже 27-я встреча лидеров России и Японии. В Кремле сообщали, что Путин и Абэ договорились провести углубленное обсуждение двусторонних вопросов на саммите АТЭС в Чили в ноябре.
Абэ по итогам переговоров заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с мирным договором, а Путин сделал японскому премьеру намек словами Аль Капоне.