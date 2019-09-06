Грузия оценила ущерб от беспорядков

Грузия оценила ущерб после беспорядков в Тбилиси

Грузия потерпела серьезный ущерб в туристической отрасли из-за беспорядков в Тбилиси 20 июня и запрета на авиаперелеты из России . Об этом заявила кандидат на пост министра экономики страны Натия Турнава.

Из статистических данных следует, что в 2018 году каждый пятый турист (примерно 21% от общего числа туристов) в Грузии был из России. Но после событий, произошедших в июне 2019 года, турпоток из России был утерян, а из-за мер Москвы республика лишилась 58 миллионов долларов, пишет РИА «Новости».

Турнава при этом подчеркнула, что власти Грузии прилагают все усилия для восстановления туристического имиджа страны, а также для смягчения последствий.

«Однако полная нейтрализация оказалась невозможной, так как, кроме туризма, ущерб потерпели все связанные с ней сферы», — приводит агентство слова кандидата на пост министра экономики Грузии.

Напомним, что протестные акции захлестнули Тбилиси 20 июня. Причиной недовольства стало то, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский делегат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Недовольные произошедшим вышли на митинги.