Сперва Балканы: Евросоюз опять оттолкнул Украину

МИД Киеву и Украины выступил категорически против особого статуса в Евросоюзе , который предложила Словения Анкаре взамен полноценному членству в ЕС. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко заявила, что Украина придерживается стратегической цели стать полноценным членом Евросоюза, это закреплено в украинской конституции. Турция также выразила недоумение подобной инициативой. Однако вступление Украины в ЕС по-прежнему остается достаточно туманной перспективой.

Киев не намерен довольствоваться «особым статусом» в Евросоюзе, заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в ответ на соответствующее предложение от президента Словении Борута Пахора.

«Стратегическая цель Украины — это полноценное членство в ЕС, которое также закреплено в конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности, в рамках реализации соглашения об ассоциации с ЕС», — приводит слова Зеленко пресс-служба МИД Украины.

Ранее президент Словении предложил предоставить Украине и Турции особый статус в Евросоюзе.

«Я бы обозначил разницу между западными Балканами и Турцией с Украиной. Для Украины и Турции я бы предложил специальный статус и полноценное членство для государств западных Балкан», — сказал лидер Словении, выступая на 14-м стратегическом форуме в городе Блед.

Подобные заявления прозвучали как тревожный сигнал для Украины, которая уже четко обозначила вступление в Евросоюз как главную внешнеполитическую цель.

Об этом, например, говорили практически все кандидаты в президенты, что является показателем, насколько идея членства в ЕС безальтернативна для украинских избирателей. Петр Порошенко Святослав Вакарчук и вовсе поставили эту тему в центр своих избирательных кампаний. Экс-президент, например, переименовал свою партию «Блок Петра Порошенко» в «Европейскую солидарность» (ЕС), чтобы вызвать у граждан позитивные ассоциации с наименованием партии.

В феврале Порошенко закрепил курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО на уровне конституции, что он тут же записал в список своих достижений перед выборами. После вступления поправок в силу президент Украины, Рада и кабинет министров страны должны действовать исходя из зафиксированного курса на интеграцию с ЕС и НАТО. То есть курс реформ и преобразований должен будет соотноситься с критериями Североатлантического альянса и европейского объединения.

Не стал менять риторику его преемник Владимир Зеленский . В качестве первого зарубежного визита он выбрал Брюссель , где его ждала достаточно насыщенная программа.

Программа Зеленского в Брюсселе говорила сама за себя — политик прибыл говорить о перспективах вступления Украины в НАТО и ЕС.

«Стратегический курс Украины — на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом», — заявил в ходе своего первого зарубежного визита украинский лидер.

В целом, риторика нового украинского президента пока мало чем отличается от риторики Порошенко во время его европейских визитов. Владимир Зеленский всячески подчеркивает, что Киев продолжит двигаться в сторону ЕС, что, по его словам, является гарантией «независимости» для Украины. В связке с евроинтеграцией неизменно идет и война в Донбассе.

«Во время встреч с Федерикой Могерини и президентом Евросовета президент Зеленский обсудил планы реформ и видение урегулирования ситуации в Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса», — сообщается на сайте администрации президента Украины.

Визит Зеленского в Брюссель не прошел зря — Туск заявил, что Евросоюз собирается сохранить финансовую поддержку Украины. 2 сентября Федерика Могерини заявила, что за пять лет Брюссель в совокупности «предоставил Украине самый большой пакет поддержки в истории ЕС».

«Конфликт на Украине еще не завершен, но за эти пять лет Украина прошла большой путь. Сегодня она более устойчивая страна, чем была пять лет назад. Наша работа с Украиной имеет сильный компонент в сфере безопасности, но мы также инвестируем в человеческое развитие страны, инфраструктуру, создание рабочих мест», — заявила она, выступая в Брюсселе.

Впрочем, встреча Зеленского с европейскими чиновниками не имеет никакого смысла, кроме как повышение опыта президента в международных встречах.

31 октября истекают полномочия главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и остальных 27 членов ЕК, а также главы Евросовета Дональда Туска и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. То есть вести переговоры о потенциальном членстве, а также демонстрировать изменения в стране правительство Украины будет уже с другими людьми.

Именно от реализации реформ зависят подвижки в этом ключевом для Киева вопросе. В 2014 году стороны подписали Соглашение об ассоциации, в котором и указаны ориентиры для Украины — это уровень борьбы с коррупцией, реформирование судебной системы, конституционные и избирательные реформы, улучшение делового климата и энергоэффективности, а также реформа государственного управления, включая децентрализацию.

8 июля Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также Зеленский выступили с совместным заявлением по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.

Документ состоит из 14 пунктов, десять из которых посвящены именно вопросам внутренней политики страны. В заявлении говорится, что Украина достигла прогресса в некоторых реформах, однако Киеву следует направить больше усилий на борьбу с коррупцией.

Стоит учитывать, что на Украине только сменилась политическая верхушка, причем полностью, а потому правительству понадобится время, чтобы сработаться и освоиться. Кроме того, в центре повестки сейчас стоит слишком много задач, которые нужно решить, в том числе конфликт в Донбассе.

Брюссель, в свою очередь, не устает напоминать Киеву о своих ожиданиях при любом удобном случае.

Так, например, Юнкер и Туск, поздравляя Алексея Гончарука с назначением на пост премьер-министра, обозначили, какие задачи стоят перед ним и пообещали свою помощь в реализации реформ.

«Евросоюз привержен продолжению поддержки Украины в проведении реформ, которых ожидают ее граждане. Вы можете рассчитывать на нашу последовательную и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в письме.

Впрочем, вопрос вступления Украины в ЕС вряд ли разрешится в ближайшем будущем. Об этом, к слову, говорил в июне Павел Климкин , который занимал на тот момент пост министра иностранных дел. По его словам, интеграция возможна лишь к 2035 году.

В любом случае Украина — далеко не первая в очереди на вступление, о чем и заявил президент Словении.

Сначала ЕС будет решать вопросы с балканскими странами (Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Македония, Косово). Однако и этот процесс нельзя назвать быстрым, хотя балканские страны находятся куда ближе на пути к членству в ЕС.

Так, например, Евросоюз больше года назад заявлял о готовности Косово получить «безвиз». 30 августа Могерини заявила: «Я уверена, что пришло время, чтобы граждане Косово смогли этим воспользоваться, поскольку все требования для отмены виз были выполнены». Это единственная подвижка по этому вопросу за целый год.

Украина, тем временем, даже не имеет статуса кандидата, и никаких перспектив членства в настоящее время у Киева нет. 15 декабря брюссельский саммит ЕС завершился неожиданным разочарованием для Украины. Европейские страны удовлетворили наиболее жесткие требования Нидерландов, которые подписали документ последними из 28 стран.

«С целью установления более близких и долгосрочных отношений между сторонами, основанных на общих ценностях, Соглашение об ассоциации не дает Украине статуса кандидата для вступления в Евросоюз», — сообщалось в тексте итогового заявления. В документе также отмечалось, что Евросоюз не обязуется пересмотреть свое решение и в будущем.

Стоит также помнить, что для вступления страны в Евросоюз требуется согласие всех членов ЕС.

Еще одним желающим присоединиться к европейскому содружеству является Турция, которой президент Словении, наряду с Украиной предложил особый статус. К слову, глядя на турецкий пример, перспективы для Украины выглядят еще более удручающе.

Анкара подписала соглашение об ассоциации с ЕС еще в 1963 году, а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.

В Турецкой республике ответили на предложение президента Словении еще большим раздражением, чем Киев. Правда, в случае с Турцией это раздражение обосновано. «Не знаю причину изменений в позиции словенской стороны. Возможно, это связано с высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и других [европейских лидеров]», — цитирует слова главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу агентство Anadolu.

Он также подчеркнул, что Турция стремится соблюдать свои обязательства перед Евросоюзом, поэтому странно поднимать сейчас вопрос перспектив членства: «В любом ином случае диалог нужно продолжить».

В 2016 году Евросоюз отчаянно пытался разрешить миграционный кризис. Турция же согласилась заключить с ЕС договор о приеме беженцев, высланных из европейских стран, и взяла на себя обязательства сдерживать нелегальную миграцию. В обмен Анкаре были обещаны выделение средств для помощи в содержании беженцев и безвизовый режим. С выплатами проблем не возникало, а вот другую часть обязательств Евросоюз пока не выполнил, чем вызывает у турецкого правительства все большее непонимание.